Antalyaspor maçının 51. dakikasında Amilton’a yaptığı müdahale sonrasında mücadelenin hakemi Abdulkadir Bitigen, Emre Kılınç’a direkt kırmızı kart gösterdi.Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan maçın 51. dakikasında sarı-kırmızılılarda Emre Kılınç kırmızı kart gördü. Orta sahada Amilton’a yaptığı müdahale sonrasında hakem Abdulkadir Bitigen Emre’ye direkt kırmızı kart gösterdi. VAR’dan uyarı alan Bitigen pozisyonu izledikten sonra da kararını değiştirmedi.
Emre Kılınç kırmızı kart gördü
Antalyaspor maçının 51. dakikasında Amilton’a yaptığı müdahale sonrasında mücadelenin hakemi Abdulkadir Bitigen, Emre Kılınç’a direkt kırmızı kart gösterdi.
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