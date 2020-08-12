Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Emre Kılınç, kulüp televizyonuna transfer ile ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaray’ın futbolcusu olmanın kendisi için büyük bir onur ve gurur olduğunu belirten Emre Kılınç, "Başta Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize, Fatih hocamıza, beni bu kulübe layık gören tüm yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Galatasaray’da olmak, Galatasaray’ın futbolcusu olmak, bu armayı taşımak benim için büyük bir onur ve gurur. Burada olabilmeyi çok istiyordum. Şu an burada Galatasaray formasını taşıdığım için inanılmaz gururluyum. Benim için çok gurur verici bir olay. Buralara gelmemde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu bir başlangıç. Başlangıç ne kadar güzel oldu. İnşallah benim de Galatasaray’dan ayrılışım kaptanımızın ayrılışı gibi mutlu, güzel bir şekilde olur tek temennim bu. Ben sadece bir söz vermiştim, Galatasaray’da oynama hayalimden bahsetmiştim. Tek söylediğim buydu. Bunun haricinde pek bir şey yapmam gerekmedi. Süreç beni buralara getirdi. Sadece dik duruşumu korudum ve şu an buradayız. Yönetim, taraftar tarafından da bu kadar seviliyorum. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.
Emre Kılınç: "Sadece dik duruşumu korudum"
GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ EMRE KILINÇ, SARI-KIRMIZILILARIN FUTBOLCUSU OLMANIN KENDİSİ İÇİN BÜYÜK BİR ONUR VE GURUR OLDUĞUNU BELİRTEREK, "BEN SADECE BİR SÖZ VERMİŞTİM, GALATASARAY’DA OYNAMA HAYALİMDEN BAHSETMİŞTİM. TEK SÖYLEDİĞİM BUYDU. BUNUN HARİCİNDE PEK BİR ŞEY YAPMAM GEREKMEDİ. SÜREÇ BENİ BURALARA GETİRDİ. SADECE DİK DURUŞUMU KORUDUM VE ŞU AN BURADAYIZ" DEDİ.
YORUM EKLE