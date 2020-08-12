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Emre Kılınç sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray’ın yeni transferi Emre Kılınç sağlık kontrolünden geçti.

Emre Kılınç sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray’ın yeni transferi Emre Kılınç sağlık kontrolünden geçti.

Galatasaray, Sivasspor’dan ayrılan 25 yaşındaki futbolcu Emre Kılınç ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Emre, Liv Hospital Ulus’ta sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu.

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