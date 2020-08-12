Galatasaray, Sivasspor’dan ayrılan 25 yaşındaki futbolcu Emre Kılınç ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Emre, Liv Hospital Ulus’ta sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu.
Galatasaray’ın yeni transferi Emre Kılınç sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray, Sivasspor’dan ayrılan 25 yaşındaki futbolcu Emre Kılınç ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Emre, Liv Hospital Ulus’ta sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu.