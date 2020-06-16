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Emre’den Cüneyt Çakır’a “Allah’tan kork”

FENERBAHÇELİ FUTBOLCU EMRE BELÖZOĞLU, SERDAR AZİZ’İN BİR POZİSYONDA YERDE KALMASININ ARDINDAN HAKEM CÜNEYT ÇAKIR’A TEPKİ GÖSTERDİ. BU İTİRAZLAR SONRASINDA BELÖZOĞLU KIRMIZI KART İLE CEZALANDIRILDI.

Emre’den Cüneyt Çakır’a “Allah’tan kork”

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, Serdar Aziz’in bir pozisyonda yerde kalmasının ardından hakem Cüneyt Çakır’a tepki gösterdi. Bu itirazlar sonrasında Belözoğlu kırmızı kart ile cezalandırıldı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakanın 24. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Serdar Aziz, Sörloth’un müdahalesi sonucu yerde kalınca yedek kulübesinde oturan Emre Belözoğlu hakem Cüneyt Çakır’a tepki gösterdi. Gösterdiği tepki sonrasında sarı kart gören Belözoğlu itirazlarına devam ederken Çakır’a, “Allah’tan kork” sözlerini sarf etti. Bunun üzerine Çakır, Emre’yi ikinci sarı sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

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