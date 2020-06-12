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Emre’den hakeme tepki

FENERBAHÇELİ FUTBOLCU EMRE BELÖZOĞLU, KAYSERİSPOR İLE OYNANAN MÜSABAKADA KARŞILAŞMANIN HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN'A OZAN TUFAN'IN OYUNDAN ATILMASI İLE ALAKALI TEPKİ GÖSTERDİ.

Emre’den hakeme tepki

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, Kayserispor ile oynanan müsabakada karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan’a Ozan Tufan’ın oyundan atılması ile alakalı tepki gösterdi.

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan müsabakanın 12. dakikasında Ozan Tufan’ın Kayserisporlu futbolcuya müdahalesi sonrası hakem Atilla Karaoğlan ilk olarak sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR odasının uyarısıyla görüntüleri tekrar izleyen Karaoğlan, Ozan Tufan’ı kırmızı kartla cezalandırdı.Bu karar sonrası hakeme tepki gösteren Belözoğlu, “Çok iyi maç yönetiyorsunuz”, “Oyuncu hiç mi müdahale etmeyecek”, “Bu kararlar veriliyorsa sisteme ne gerek var” şeklinde konuşurken daha sonra oturduğu sandalyeye tekme attı. Bu tepkinin üzerine hakem Atilla Karaoğlan, tecrübeli oyunuya sarı kart gösterdi.

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