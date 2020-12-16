Ender Alkan: "Bizim için iyi bir hikaye oldu"

Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ender Alkan, Galatasaray’a elendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Güzel bir izlenim bıraktık. Bizim için iyi bir hikaye oldu" dedi.Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Darıca Gençlerbirliği deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu ve elendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ender Alkan, "Transfer yasağı olan bir takımız. Genç oyunculardan kurulu bir takımız. Beklentinin üzerinde performans sergiledik. Onun yanında Türkiye Kupası’nda 3 tur deplasmanda geçerek Galatasaray ile oynamayı hak ettik. Galatasaray’ın dengi değiliz biliyoruz. Alt ligleri iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. İyi şeyler göstermeye çalıştık. İyi izlenimler bıraktığımızı düşünüyorum. İkinci devre hücumda daha etkiliydik. Galatasaray hak ettiği bir galibiyet aldı. Fatih Terim’in, Arda’nın, Luyindama’nın, Belhanda’nın oyuncularımı tebrik etmesi bizim için çok değerli. Centilmence mücadele oldu. Onları yürekten tebrik ediyorum. Oyuncularımı zor şartlarda verdikleri mücadele ve oyun için hepsini yürekten tebrik ediyorum. Güzel bir izlenim bıraktık. Bizim için iyi bir hikaye oldu" diye konuştu.