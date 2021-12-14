Engelli Spor Federasyonları başkanlarından Nihat Özdemir’e ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF’nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, genel kurulları tamamlanan 4 Engelli Spor Federasyonu’nun başkanları ile bir araya geldi.

TFF’nin Riva’daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette TFF Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ile Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Av. Muaz Ergezen, İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım ve Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın yer aldı.

Ziyarette Başkan Özdemir, başkanlık görevine devam eden Birol Aydın ile başkanlığa seçilen Av. Muaz Ergezen, Kerim Vural ve Ayhan Yıldırım’ı tebrik etti.

Engelli futboluna çok önem verdiklerini belirten Özdemir, 4 başkana da başarı diledi ve A Milli Takım forması takdim etti.

TFF Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem de düzenlenen törenle, federasyon başkanlarına bünyelerindeki milli takımlarının 1 yıl süreyle tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde temin edilen malzemeleri teslim etti.