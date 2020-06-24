Moldova A Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, EURO 2020 elemelerinde Fransa’ya 2-1 mağlup oldukları maçın taktik analizini paylaştı. Fransa’ya karşı oynadıkları futbola değinen Fırat, gösterdikleri performansla Fransız savunmacıları birçok pozisyonda etkisiz bıraktıklarına değindi. Birçok teknik adamdan kendisine sorular geldiğini belirten Engin Fırat paylaştığı videoda da bu sorulara cevap verdi.
Engin Fırat, Fransa - Moldova maçının taktiğini anlattı
MOLDOVA A MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ ENGİN FIRAT, FRANSA İLE MOLDOVA ARASINDA OYNANAN MAÇIN TAKTİK ANALİZİNİ YAPTI.
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