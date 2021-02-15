Enis Destan: “Cengiz abi ve Çağlar Abi bize örnek oldu”

Altınordu forması giyen Enis Destan, Ümit Milli Takım kampında konuştu. Grupta favori takım olmadığını söyleyen Enis, Avrupa hedefi için de “Cengiz abi ve Çağlar abi bize örnek oldu. Biz de artık ‘Neden olmasın’ diye soruyoruz” ifadelerini kullandı.
“Hedefimiz öncelikle Avrupa”Kendisinin ve Altınordu’nun yükselen bir grafiği olduğunu söyleyen Enis Destan, “Son 3 maçta takıma güzel bir katkı sağladım. Umarım böyle devam eder ve ilk 6 içine gireriz” dedi. Avrupa konusunda her futbolcunun odaklandığını söyleyen Enis Destan, Altınordu’dan yetişen Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü’nün çok iyi örnekler olduğunu ifade ederek, “Cengiz abi, Çağlar abi çıktı. Biz de neden olmasın diye sorduk kendimize. Bu yüzden hedefimiz öncelikle Avrupa. Onun için çok çalışıyoruz. İnşallah bir gün Avrupa’da oynayacağız. Bu şampiyona da kariyerimiz için önemli bir basamak. Bunun farkındayız. Bu yüzden yüksek konsantrasyonla çalışıyoruz” diye konuştu. Her futbolcunun iniş ve çıkışlarının olacağını da söyleyen Enis, “Her oyuncunu güzel geçirdiği sezonları olur, geçiremediği sezonları olur. Önemli olan verdiği konsantrasyondur. Ümit Milli Takıma geldim ve bu süreçte süre almaya başladım kendi takımımda. Milli takımda da bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım” diyerek sözlerini tamamladı.