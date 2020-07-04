Süper Lig’in 30. haftasında Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti. Bu mücadelede turuncu-lacivertlilerin tecrübeli stoperi Epureanu gördüğü kart sebebiyle cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 38. dakikasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sar kart ile cezalandırılan Moldovalı, gelecek hafta Fatih Terim Stadı’nda oynanacak Denizlispor maçında takımını yalnız bırakacak.
Epureanu cezalı duruma düştü
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN DEPLASMANDA ANTALYASPOR'U 2-0 YENDİĞİ MAÇTA SARI KART GÖREN ALEXANDRU EPUREANU, GELECEK HAFTA OYNANACAK DENİZLİSPOR MÜSABAKASINDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ.
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