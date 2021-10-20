Erdem’den Kaçar’a kutlama

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 30. Balkan Oyunları’ndan altın ve gümüş madalya ile dönen Nilüfer Belediyespor’un veteran atleti Murat Kaçar’ı makamında ağırlayarak kutladı.

Nilüfer Belediyespor’un veteran atleti Murat Kaçar, katıldığı yarışlarda elde ettiği derecelerle Nilüfer’de büyük gurur yaşatıyor. Veteran atlet Dr. Murat Kaçar, pandemi sonrası ilk kez Arnavutluk’ta düzenlenen uluslararası organizasyon olan 30. Balkan Oyunları’ndan yine dereceyle döndü.

65 yaş grubunda millî formayla mücadele eden Kaçar, 4x100 metre bayrak yarışında altın madalya kazandı. Kaçar, ayrıca 100 metre yarışlarında da 16.71’lik derecesiyle Balkan ikincisi oldu.

Murat Kaçar sevincini Nilüfer Belediye Başkan Turgay Erdem ile de paylaştı. Nilüfer Belediyesi formasıyla başarılarına yenisini eklemenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kaçar, yarışlara katılmaya devam edip yeni madalyalarla dönmek istediğini belirtti.

Elde edilen başarının sevindirdiğini söyleyen Başkan Turgay Erdem de, Kaçar’ı kutladı. Spora verdikleri desteklerin başarılarla taçlandığını görmenin sevincini yaşadıklarını ifade eden Turgay Erdem, spor şehri Nilüfer’de her yaştan vatandaşa sporun bütün branşlarını yapma fırsat sunduklarını da belirtti.