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Erdinç Sözer: "Pozisyonları değerlendirebilseydik galip olarak bitirebilecektik"

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Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Galatasaray maçında 4-5 çok net pozisyona girdiklerini belirterek, "Değerlendirmemiz lazım. Değerlendirseydik maçı galibiyet olarak bitirecektik" dedi.

Erdinç Sözer: "Pozisyonları değerlendirebilseydik galip olarak bitirebilecektik"
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Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Galatasaray maçında 4-5 çok net pozisyona girdiklerini belirterek, "Değerlendirmemiz lazım. Değerlendirseydik maçı galibiyet olarak bitirecektik" dedi.

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Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Başakşehir deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, "Beklediğimiz bir maç oldu. Biz parça parça kendi oyunumuzu oynadık. Biz açımızdan avantajı sonuna kadar sağlamak isterdik. Kornerden gol yememize üzüldüm. Galibiyet için geldik. Onun için oynadık. Sonucu da bitirmek isterdik. 4-5 net pozisyonumuz vardı. Onları değerlendirebilseydik, 2. golü atıp maçı kazanabilirdik. Yine de memnunuz. Ligde 9. maçı yaptık. Yeni yenilmedik. Maçı analiz edip kendi sahamızda oynayacağımız Giresunspor maçına hazırlanacağız. Galatasaray güçlü bir takım. Çok baskı yaptılar. Çok pozisyon geldi. Değerlendirmemiz lazım. Değerlendirseydik maçı galibiyet olarak bitirecektik" diye konuştu.

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