Erdinç Sözer: "Takımımız büyük karakter gösterdi"

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Kasımpaşa karşısında takımının büyük karakter gösterdiğini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Başakşehir, sahasında karşı karşıya geldiği Kasımpaşa’yı 2-1’lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Başakşehir Teknik Sorumlusu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Sözer, “Maçı kazandık, isteğimiz buydu. Beklediğimiz gibi mücadeleli geçti. Kuvvetli, maçı sonuna kadar bırakmayan bir takım gördük ama hedefimiz galibiyetti. İlk devre pozisyonları değerlendiremedik. Devre arasında ‘illa kazanmak istiyoruz’ dedik. 1-0’dan sonra biraz rahatladık. Son 20 dakika Kasımpaşa değişiklikler yaptı. Bir top kaybımızla golü yedik. Sonra bizim takım büyük karakter gösterdi. Buna saygı göstermek gerek. Son dakikaya kadar kazanma isteği gösterdik. Golden evvel 2-3 pozisyon bulduk. Son topu da değerlendirdik” şeklinde konuştu.