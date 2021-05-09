Eren Tozlu: "Böylesi bir şampiyonluk benim için çok özel"

GZT Giresunspor’un kaptanı Eren Tozlu, 44 yıl sonra şampiyon olarak Süper Lig’e yükselmeleriyle ilgili, "Böylesi bir şampiyonluk benim için çok özel ve çok mutluyum. Tüm Giresun halkına armağan olsun" dedi.

TFF 1. Lig’in 34. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldikleri Tuzlaspor’u 2-1 mağlup ederek Süper Lig’e yükselen Giresunspor’da kaptan Eren Tozlu, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Eren Tozlu, şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Ben Giresunluyum ve Giresunspor’un altyapısından yetiştim. İlk profesyonel maçlarımı bu forma altında oynadım. Yıllar sonra da bu takıma kaptan olarak döndüm. Böylesi bir şampiyonluk benim için çok özel ve çok mutluyum. Tüm Giresun halkına armağan olsun" şeklinde konuştu.

"Taraftar olmadığı için şampiyonluk duygusunu tam anlamıyla yaşayamadık”

30 yaşındaki futbolcu, taraftarın olmayışından ötürü şampiyonluk sevincini tam anlamıyla yaşayamadıklarını vurgulayarak, "Aşırı derecede mutluyuz ama pandemiden dolayı taraftar olmadığı için belki bizim için bir iki gün sonra daha farklı duygular olacak. Şu an tam anlamıyla o duyguyu yaşayamadık. Taraftarlarımız yanımızda yok. İnşallah daha güzel bir şekilde yaşarız" ifadelerini kullandı.

"Taraftarımızın kapanmaya hassasiyet göstermesini rica ediyorum"

Giresunsporlu taraftarların tam kapanma döneminde hassasiyet göstermelerini isteyen yeşil-beyazlı futbolcu, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“44 yıllık bir özlem var onları da anlayabiliyorum. Kısıtlamalar var biraz bu konuda hassas davranmalarını rica ediyorum. 3-4 gün sonra kapanma bitecek. Kapanma bittikten sonra da kurallara uygun şekilde bu şampiyonluğu doyasıya yaşarız."