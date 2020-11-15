Eren Üçlertoprağı: "Kusursuz bir yarış yönettik"

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Formula 1 Türkiye Grand Prix’si sonrasında yaptığı açıklamada, federasyon olarak kusursuz bir yarış yönettiklerini söyledi.İstanbul’da 9 yıl aradan sonra gerçekleşen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’sini Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazanırken, Britanyalı pilot 7. şampiyonluğuna ulaştı. Yarış sonrasında açıklamalarda bulunan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, yarışa 7 hafta gibi kısa bir sürede hazırlandıklarını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle 850 kişilik kadromuzla çok başarılı bir organizasyonu geride bıraktık ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu olarak kusursuz bir yarış yönettik. Birçok ülke mevcut pandemi şartlarında bu tür organizasyonları yapamazken, bu kadar kısa bir zamanda üst düzey bir organizasyon ile ülkemizin gücünü ve sportif kabiliyetlerini göstermiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Uzun zaman sonra ülkemizin ev sahipliği yaptığı bu büyük organizasyonun kusursuz şekilde gerçekleşmesi için büyük bir özveriyle çalışan tüm görevli ve gözetmenlerimize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.