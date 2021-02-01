Erencan Yardımcı, Eyüpspor’da

Galatasaray, genç futbolcusu Erencan Yardımcı’nın 4 milyon 200 bin TL bedelle 2. Lig ekiplerinden Eyüpspor’a transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili yapılan yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Erencan Yardımcı’nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği, şirketimize net 4 milyon 200 bin TL transfer bedeli ödeyecektir" ifadeleri kullanıldı.