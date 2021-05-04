Ergin Ataman: "İki senedir oynadığımız basketbolla şampiyon olmayı hak ediyoruz"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Real Madrid maçının ardından yaptığı açıklamada, "Biz iki senedir oynadığımız basketbolla Final-Four oynamayı, finali ve şampiyon olmayı hak ediyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz" dedi.
Simon’un son bölümde kaydettiği üç sayılık basketin çok önemli olduğunu vurgulayan Ataman, "Biz iki senedir oynadığımız basketbolla Final-Four oynamayı, finali ve şampiyon olmayı hak ediyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz" dedi.Bir süredir hastanede tedavi gören Aydın Örs’ten bu sabah bir mesaj aldığını belirten deneyimli başantrenör, "Bana, ’Ergin siz hak ediyorsunuz. Ben sana inanıyorum, kazanacaksınız. Benimle de yakından ilgileniyorsun, biliyorum. Tüm kalbimle seni destekliyorum.’ şeklinde bir mesaj gönderdi. Değerli hocam Aydın Örs iki gün önce normal odaya çıktı. Ondan aldığım mesaj beni çok duygulandırdı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine ’Sevgili hocam biz Türk antrenörlerinin daha çok işi var. Hep birlikte daha çok başarılar kazanacağız.’ dedim" diye konuştu.