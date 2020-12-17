Ergün Penbe: “Artık lige konsantre olmak istiyoruz”

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Beşiktaş deplasmanında 3-1 mağlup olarak elenen Tarsus İdman Yurdu’nda Teknik Direktör Ergün Penbe, maçın ardından lige konsantre olmak istediklerini belirtti. Penbe, hedefinin Süper Lig’de hocalık yapmak olduğunu da belirterek, “Rüzgarı arkamıza aldığımız zaman biz de iyi yerlere geleceğiz” ifadelerini kullandı.
“Bir yerlere gelmek için itici güç gerekiyor”Ligde 2 zorlu maça çıkacaklarını belirten Ergün Penbe, “Covid-19 nedeniyle 2 maçımız ertelenmişti. Şu anda bana göre daha iyi yerlerde olmamız lazımdı. Talihsiz maçlarımız oldu. Bugünkü gibi bireysel hataların çok olduğu maçları kaybettik. Puan durumuna göre 10 puan daha fazla toplamamız gerekirdi. Zorlu periyottan en iyi şekilde çıkacağımızı düşünüyorum” dedi. Birlikte futbol oynadığı isimlerin teknik direktörlük kariyerlerinin iyi şekilde gitmesiyle ilgili de konuşan Ergün Penbe, “Genç hocaların olması beni sevindiriyor. Okan hoca var, Çağdaş hoca var, Erol hoca ve Sergen hoca var. Sıra bize geldi diyelim artık. Ama Süper Lig için arkadan birilerinin itmesi gerekiyor. Yaşadığımız coğrafyada bir yerlere gelmek için mutlaka arkanızda itici gücün olması gerekiyor. Biz de yaptığımız işlerle arkamıza rüzgarı aldığımız zaman umuyoruz ki daha farklı noktalara geleceğiz” açıklamasını yaptı.