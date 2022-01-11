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Erhan Erentürk 16 maçta 26 gol yedi

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Son haftalardaki performansıyla oldukça eleştirilen isim haline gelen kaleci Erhan Erentürk, Bursaspor formasıyla 16 maça çıktı, 26 gol yedi.

Erhan Erentürk 16 maçta 26 gol yedi
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Son haftalardaki performansıyla oldukça eleştirilen isim haline gelen kaleci Erhan Erentürk, Bursaspor formasıyla 16 maça çıktı, 26 gol yedi.

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Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında oynanan Adanaspor maçında sergilediği performansla bir kez daha beklentileri karşılamayan Erhan Erentürk, en çok eleştirilen isimlerin başında gelmeye başladı. Yediği hatalı gollerle takımın direncinde de büyük etki oluşturan 26 yaşındaki file bekçisi, yeşil-beyazlı forma ile bu sezon 16 maça çıktı. Tamamında 90 dakika forma giyen Erhan Erentürk, 26 kez rakibe gol izni verdi. Erhan Erentürk ayrıca hazırlık Galatasaray’la oynanan hazırlık maçında da rakibine 5 kez gol izni vermişti.

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