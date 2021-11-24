Erik ten Hag: "18 puan alıp rekor kırmak istiyoruz"

Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, Beşiktaş maçından sonra yaptığı açıklamada, "Kazandığımız için mutluyuz. Şu anda 15 puanımız var. 18 puan alıp rekor kırmak istiyoruz" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Hollanda ekibi Ajax deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’ı 2-1’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, "Korner sonrasında penaltı oldu. Daha sonra karşı ataklarda bulunduk. İkinci yarıda Haller’i oyuna aldık. Çok iyi mantalite olduğu için yedekten gelip goller attı. Kazandığımız için mutluyuz. Şu anda 15 puanımız var. 18 puan alıp rekor kırmak istiyoruz" diye konuştu.

Erik ten Hag ayrıca mücadelede yedek kulübesinden gelip iki gol atan Sebastien Haller’in her zaman doğru yerde durmasıyla ilgili gelen soruya, Haller’in oyun zekasından kaynaklı olduğunu söyledi.

Maçın ilk yarısında daha çok hata yaptıklarını ifade eden Hollandalı teknik adam, "İkinci yarı daha iyi oynadık. İlk yarıda hatalarımdan dolayı karşı ataklara daha fazla izin verdik. İyi organize olamadık. İkinci yarıda daha sabırlı oynadık. Daha iyi şans yakaladık" şeklinde konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hedeflerinin değişmediğini belirten Erik ten Hag, "Ajax çok iyi durumda. Sürekli gelişiyoruz. Maç maç bakıyoruz. Yeni kura çekimine göre oyunumuzu geliştireceğiz. Zor rakipler bekliyor" açıklamasında bulundu.