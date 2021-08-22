Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, “Hedeflerimizi en üst noktaya çıkararak en üst noktaya gideceğimize inanıyoruz” dedi.
Tokyo Olimpiyatları’na katılan en genç takımlarından biri olduklarına dikkat çeken Başkan Yavuz, şu ifadelere yer verdi:
“Tokyo 2020’ye ilklerle gittik. Oraya giden en genç takımlardan bir tanesiyiz. Onun öncesinde Avrupa gençlerde tarihi bir başarı var. İtalya’dan 15 madalya ile döndük. Sıralamada Rusya’nın ardından ikinci olduk. Akabinde olimpiyata gittik a barajıyla gittik. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en kalabalık a barajı. En güzel şekilde yüzdüler. Yapması gerekeni yaptılar. Daha iyi sonuçlar olabilir miydi onlar hocalarımız atletlerimiz bizden çok istemişlerdir. Biz önümüzde bakıyoruz. O gün itibariyle Paris Olimpiyatları startımızı verdik. Şu an gayet iyi çalışıyorlar. İnşallah 2024’te ülkemize yakışır şekilde daha büyük katılımla olimpiyata bayrak takımını da arttırarak, 2 tane bayrak takımı ekleyerek daha büyük katılımla hedeflerimizi en üst noktaya çıkararak en üst noktaya gideceğimize inanıyoruz. Biliyorsunuz yüzme çok zor bir spor. 4 buçuk yıl geriden gelen bir emek var burada. İnşallah bunu 2028’e taşıyacağız. Hep beraber ülkemizin bayrağını göndere çekmeyi hedefliyoruz."