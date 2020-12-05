Erkek Boks Milli Takımımız Özbekistan yolcusu

Olimpik Erkek Boks Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıklarına devam ediyor.

Erkek Boks Milli Takımı 07-19 Aralık 2020 tarihleri arasında Özbekistan’ın Yangiobat şehrinde, Özbek Boks Milli Takımı ile ikili kamp yapacak. Hazırlıklarını Kastamonu Kadı Dağı Boks Kamp Eğitim Merkezi’nde tamamlayan milliler 06 Aralık Pazar günü Özbekistan’a hareket edecek.

Özbekistan Dünya boksunda bir numara

Avrupa Kota Müsabakaları öncesi hazırlıkların çok önemli olduğunu belirten Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Milli Takım hazırlıklarını yakından takip ediyoruz. Her iki federasyonunda isteği üzerine 2016 yılında Rio’da yapılan Olimpiyat Oyunlarında 3 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazanan, dünya boksunda bir numara olan Özbekistan Boks Milli Takımı ile yapacağımız ikili kampın takımımıza büyük katkısı olacağını düşündük. İlerleyen tarihlerde biz de Özbekistan Boks Milli Takımı’nı ikili kamp için Türkiye’de ağırlayacağız. 22 yaş ortalamasına sahip genç ve dinamik bir takımımız var. Amacımız sporcularımızı Avrupa Kota Müsabakalarına en iyi şekilde hazırlamak ve kota müsabakalarından tokyo biletleriyle dönmek" dedi.

Olimpik Erkek Boks Milli Takım Kafilesi:

Reimundo Zamora Nunez (Baş antrenör), İsa Daştan(Antrenör), İbrahim Bostancı (Antrenör), Erkan Efe (Antrenör), Taner Koçbay (Kondisyoner)

Batuhan Çiftçi (52 kg), Mizan Aykol (57 kg), Tuğrulhan Erdemir (63 kg), Necat Ekinci (69 kg), Serhat Güler (75 kg), Bayram Malkan (81 kg), Mücahit İlyas (91 kg), Mehmetcan Işık (+91 kg)