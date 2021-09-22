Erken Teper, yenilgisiz boksör Arslanbek Makhmudov ile karşılaşacak

Ağır sıklette Avrupa ve Askeri oyunlarda dünya şampiyonluğu yaşamış olan boksör Erkan Teper, yarın akşam Kanada’da yenilgisiz Rus boksör Arslanbek Makhmudov’a karşı ringe çıkacak.

Türk boksör Erkan Teper, 12 maçının tümünü nakavtla kazanmış Rus boksör ile Kanada’da karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi açıklamalarda bulunan Erkan Teper, "Uygulayacağımız taktikle bu işin üstesinden geleceğiz" dedi.

Erol Ceylan: "Boksörümüze inancım tam"

Erkan Teper’in promotörü EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, Teper’e güvendiğini belirterek, "Erkan, uzun yıllardan beridir ringlerde ve büyük ring tecrübesine sahip kaliteli bir boksörümüz. Bu tür güçlü rakipler karşısında alacağı galibiyetler onu dünyanın zirvesine taşıyacak. Bu karşılaşmadan da alnımızın akıyla çıkacağımızdan eminim. Erkan’a olan güveni tam" şeklinde konuştu.

Vedat Alyaz: "Çok daha zor maçları kazandık"

EC BOXİNG basın danışmanı Vedat Alyaz, ise Teper’in bugüne kadar çıktığı 24 maçın 21’ünü kazandığını ve bunlardan 13 karşılaşmayı da nakavtla aldığını belirterek, "Erkan, bugüne kadar üç kez Avrupa ve iki defa da Dünya Kıtalararası şampiyonluğunu kazanmış olan kaliteli bir boksör. Bu karşılaşmayı da alacağına olan inancımız tam. Ayrıca önümüzdeki cumartesi gecesi genç yeteneğimiz Volkan Gökçek de Almanya’da önemli bir maçı çıkacak" diye konuştu.