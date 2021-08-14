Erol Bulut: “Daha iyi bir Gaziantep izlettireceğiz”

Süper Lig’in ilk haftasında Karagümrük deplasmanında 3-2 mağlup olan Gaziantep FK’da Teknik Direktör Erol Bulut, daha iyi bir Gaziantep izlettirmek istediklerini ve kadroya 3 takviye yapacaklarını ifade etti.
“Kırmızı kart planları bozdu”
Sagal’ın gördüğü kırmızı kartın planları etkilediğini söyleyen Erol Bulut, “Kırmızı kart planları etkiliyor. Sonuçta kırmızı kart görmeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Bence kart biraz ağır. Sagal’ın topa hamlesi var ama sonrasında ayağına değmiş olabilir. Dünkü Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçında bir pozisyon oldu ama kart çıkmadı. Sarı karta bakmak lazımdı bugün. Topa bir müdahale var. Ondan önce bir pozisyon oldu. Top kornere çıktı mı, çıkmadı mı incelemek gerekiyor. Sonuçta 10 kişi kaldık. İkinci yarıda performanstan dolayı mutluyum” dedi.Son olarak takviye yapacaklarını ifade eden Bulut, “Orta saha ve hücum takviyelerimiz olacak. Gaziantep birinci bölgede defans yapan ve kontratakla çıkan bir ekip halinde görünüyordu. Biz bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Bunu bugünden yarına değiştiremiyorsunuz, zaman gerekiyor. Bu sene yaptığımız ve yapacağımız transferlerle takımı üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Ben daha önce söyledim, takımı geçen seneden daha iyi bir noktaya çıkarmak istiyoruz. Bu da 8. sıranın üzeri demek. Bu sezon bunu başarmak istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.