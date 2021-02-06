Erol Bulut: “Fenerbahçe’ye karşı çizgiler biraz farklı çiziliyor”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, “Frikikten atılan bir golümüz VAR’dan iptal edildi. Ben ofsayt olmadığını düşünüyorum. Fenerbahçe’ye karşı çizgiler biraz farklı çiziliyor. Bunu Gaziantep maçında Pelkas’ın attığı golde de yaşadık. Bize karşı bu çizgiler farklı oluyor, bunu sormak lazım” diye konuştu.

Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe derbi mücadelesinde Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugün Galatasaray karşısında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, “İlk yarı rakip daha çok topla oynayan ama ona rağmen yakaladığımız net pozisyonlar vardı. İyi değerlendiremedik. İkinci yarı 53. dakika golü yedikten sonra oyuna daha hakim olan Fenerbahçe, tek kale oynayan bir takım vardı. Gol pozisyonuna giren takımız. İkinci yarıda pozisyonları değerlendiremedik. Frikikten atılan bir golümüz VAR’dan iptal edildi. Ben ofsayt olmadığını düşünüyorum. Fenerbahçe’ye karşı çizgiler biraz farklı çiziliyor. Bunu Gaziantep maçında Pelkas’ın attığı golde de yaşadık. Bize karşı bu çizgiler farklı oluyor, bunu sormak lazım. Kaybettiğimizden dolayı üzgünüz. Önümüzde 17 maç var, biten bir şey yok. Sezon sonunda ilk sırada olmak önemi. Onu da başaracağımızdan eminiz. Hakemlerle ilgili çok fazla yorum yapmadım bugüne kadar. Bugün de yorum yapmak istemiyorum. Sadece çizgi ile ilgili doğru karar olduğunu düşünmüyorum. Çizgiyi nereden nasıl alıyorlar. Bize karşı o çizgiler farklı çiziliyor” dedi.