Erol Bulut: “Hafta sonu da büyük ihtimal Oytun kalemizde olacak”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Karacabey Belediyespor maçında kırmızı kart gören kaleci Altay’ın yerine lig maçında Oytun’un oynayacak olmasıyla ilgili, “Oytun’a güvenimiz sonsuz. Hafta sonu da büyük ihtimal Oytun kalemizde olacak” dedi.
“Hafta sonu büyük ihtimal kalemizde Oytun olacak”Altay’ı riske ettiğinizi düşünmüyor musunuz sorusuna cevap veren Bulut, “Altay’ı riske ettiğimizi düşünmüyorum. Harun sakatlığından dolayı aramızda yok. İkinci kaleci durumunda Oytun var. O da iyi bir performans gösterdi. Bu durum bazen maçlarda olabiliyor. Oytun’a güvenimiz sonsuz. Hafta sonu da büyük ihtimal Oytun kalemizde olacak” ifadelerini kullandı.