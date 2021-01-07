Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, “Her zaman topa sahip olup maç kazanamıyorsunuz. Onu biz çok yaşadık bu sene. Bugün rakibe topu verip pas yollarını kapatmaya çalıştık. Kazandığımız topları daha iyi değerlendirmiş olsaydık skor daha farklı olabilirdi” diye konuştu.
“Her zaman topa sahip olup maç kazanamıyorsunuz”
Maçta oynanan futbol ile alakalı konuşan Bulut, “Rakibimizi her maçta analiz ettiğimiz gibi Alanyaspor’u da analiz ettik. Geçen sene çalıştırdığım takım. Hala geçen seneden oynadıkları sistemin içinde bizim çalıştığımız sistem var. Bu sene takım bayağı gelişti. Topa sahip oluyorlar. Her zaman topa sahip olup maç kazanamıyorsunuz. Onu biz çok yaşadık bu sene. Bugün rakibe topu verip pas yollarını kapatmaya çalıştık. Kazandığımız topları daha iyi değerlendirmiş olsaydık skor daha farklı olabilirdi” şeklinde konuştu.Çağdaş Atan’ın, “5 büyük lige baktığımız zaman topu rakibe vererek şampiyon olan takım sayısı azdır” sözleri üzerine Bulut, “Bu konuda yorum yapmak istemiyorum, o zaman skora baksın” ifadelerini kullandı.