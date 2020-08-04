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Erol Bulut, İstanbul’a geldi

FENERBAHÇE'YE İMZA ATMASI BEKLENEN TEKNİK DİREKTÖR EROL BULUT, BUGÜN EŞİYLE BİRLİKTE İSTANBUL'A GELDİ.

Erol Bulut, İstanbul’a geldi

Fenerbahçe’ye imza atması beklenen Teknik Direktör Erol Bulut, bugün eşiyle birlikte İstanbul’a geldi.

Geçtiğimiz gün Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıran ve Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Teknik Direktör Erol Bulut, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’na geldi. Sarı-lacivertli kulübün 45 yaşındaki teknik adamı birkaç gün içinde açıklaması bekleniyor.

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