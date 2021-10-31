Erol Bulut: “Kale önünde yanlış tercihler kullandık“

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, gol pozisyonu üretmede kale önünde yanlış tercihler kullandıklarını ifade ederken yedikleri ilk gol ile ilgili ise, “Bir standart yok. Hep konuşuluyor. Beşiktaş maçında gol verilmedi, ofsayt çalındı. Bugün de ofsayt olması gerekir“ diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Galatasaray’a 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray karşısında aldıkları 2-0’lık mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü ifade ederek, “Maçın geneline baktığımızda kendi takımım iyi bir performans gösterdi. İstediğimiz gibi maça başladık. Sadece ilk yarının sonunda yediğimiz gol bizi üzdü. İkinci yarı daha önde oynamamız gerekiyordu, pozisyon aramamız lazımdı ve bunları yakaladık ama maalesef gole çeviremedik. Yanlış tercihler kullandık kale önünde. 2-0’dan sonra işimiz biraz daha zorlaştı. Ama futbolcularımın isteği ve arzusunda 2-1 veya 2-2’yi yakalama şansı vardı, Muhammet’in ve Dicko’nun pozisyonu olsun. Değerlendirmiş olsaydık 1-1 veya 2-1’i yakalasaydık belki berabere biterdi. Ama sonuçta büyük kaliteli takıma karşı oynuyorsunuz. Son bölümde, bizim birinci bölgemizde daha iyi tercihler kullanarak 3 puanı almış oldular. Galatasaray’ın oyununa baktığımızda 6 numara üzerinden oyun kuruyor. Taylan ve Berkay olsun. Merkezi kapatarak kenara yönlendirmeye çalıştık. Sadece sol değil, sağ tarafı da kullandık. Arkamıza atılacak topları biliyorduk. Onlara da ilk yarı iyi tepki gösterdik. İlk yarı 1, 2 Galatasaray şutu var onlardan birisi gol oldu“ dedi.

“Hakemin öyle bir şey söylemesi hoş değil“

İkinci yarıya başlarken hakem Yaşar Kemal Uğurlu ile olan diyaloğu ile ilgili sorulan soruya cevap veren Bulut, “Yaşar hocaya sormanız daha iyi olur. Futbolcuma maç başlarken kırmızı kart yiyebilirsin cümlesi benim hoşuma gitmediği gibi futbolcumun da hoşuma gitmedi. Öyle baskı altına alması hoş değil. Hakemin bir daha öyle bir şey söylemesi hoş bir şey değil“ şeklinde konuştu.

“Beşiktaş maçında gol verilmedi, bugünde ofsayt olması gerekir“

Atılan ilk golde pozisyon ile alakalı ofsayt tartışmaları sorusuna cevap veren Erol Bulut, “Bir standardı yakalayamadık Türkiye’de. Tek o pozisyon değil, çok pozisyon oluyor. Bir standart yok. Hep konuşuluyor. Beşiktaş maçında gol verilmedi, ofsayt çalındı. Bugünde ofsayt olması gerekir“ ifadelerini kullandı.