Erol Bulut: "Kazanmak için buraya gelmiştik, o yüzden mutlu değiliz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisinden sonra yaptığı açıklamada, "Kazanmak için elimizden geleni yaptık ve sonuçta beraberlik aldık. Kazanmak için buraya gelmiştik, o yüzden mutlu değiliz" diye konuştu.
"Son vuruşlarda eksiğiz"Takımda forvetlerin gol atamama sıkıntısı üzerine sorulan soruya cevap veren Bulut, "Takımımıza baktığımızda 20 futbolcumuz gol attı ve bu güzel bir şey. Ama tabi ki hücumdaki futbolcularımızdan daha fazlasını bekleyebiliriz. Sezon başında aldığımızda doğru kişiler olduğunu düşündük. Evet biraz az olsa da futbolcularımız yine de o gol pozisyonlarına giriyor. Değerlendirmede sorun yaşıyoruz. Önümüzdeki maçlarda inşallah daha iyiye gider. Son vuruşlarda eksiğiz. Nedeni daha çok çalışmamız lazım. Son vuruşlarda futbolcularımız konsantre olamıyor. Bunu en üst seviyeye çekmemiz gerekiyor. 10 maç kaldı, harekete geçmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.