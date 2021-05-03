Erol Bulut, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda

Süper Lig’in 39. haftasında oynanan Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor müsabakasını Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Erol Bulut, tribünden takip etti.

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Erol Bulut, Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor müsabakasını takip etmek için Recep Tayyip Erdoğan Stadı’na geldi. Daha önce Aytemiz Alanyaspor’u da çalıştırmış olan Bulut, protokol tribününde bulunan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve turuncu-yeşilli yöneticilerle sohbet etti.

Erol Bulut’un yanı sıra A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yardımcı antrenörü Bayram Bektaş da Kasımpaşa - Alanyaspor müsabakasını izleyenler arasında.