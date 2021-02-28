Erol Ceylan, ödüle doymuyor

Dünya çapında büyük başarılara imza atan Türk Boks Kulübü EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, Almanya’nın en iyi boks medyası olarak kabul edilen Boxen1 tarafından yılın en iyi promotörü seçildi.

Dört yıl üst üste Almanya Boks Federasyonu tarafından ülkenin en iyi promotörü seçilen Erol Ceylan, geçtiğimiz yıl da Dünya Boks Organizasyonu tarafından dünyanın en iyi promotörü ödülünü layık görülürken, Japonya’da yapılan törenle federasyon başkanının elinden almıştı. Dünya boksuna katkılarından dolayı ödülün sahibi olan Erol Ceylan, yaptığı konuşmada bu ödülü Türkiye ve dünya boksörleri adına aldığını belirterek, "Pandemi dolayısıyla zor günler geçiren sporumuzun ayakta kalabilmesi için büyük mücadeleler verdik. Umuyoruz ki, önümüzdeki dönemlerde yeniden dev salonlarda maçlarımızı yapabiliriz" dedi.

Boxen1 dergisi Türk promotörün başarılarından övgüyle söz ederken, özellikle pandemi dolayısıyla Almanya’daki kulüplerin boks faaliyetlerini durdurmasına rağmen Erol Ceylan’ın tüm bu zorluklar karşısında boksörlerini başta Amerika olmak üzere, İngiltere, Fransa ve dünyanın birçok ülkesindeki organizasyonlara çıkararak faaliyetlerini sürdürmelerini sağladığını vurguladı. Dergi, EC BOXİNG’de bulunan boksörlerin önümüzdeki dönemlerde dünyanın zirvesine çıkacaklarını da yazısına ekledi.

Vedat Alyaz: "Dünyaya boks dersi veriyoruz"

EC BOXİNG Boks Kulübü Basın Danışmanı Vedat Alyaz, önümüzdeki dönemlerde dünyanın zirvesinde yeniden yer alacaklarını vurgulayarak, "Her şeye rağmen boksörlerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar. Covid-19 tedbirleri nedeniyle durma noktasına gelen salon sporları bu hastalığın bitmesinden sonra büyük bir patlama yaşayacaktır. İnsanlar spor faaliyetlerini çok özlediler. Biz de bu arayı fırsat bilerek yeni yapısal değişikliklere gidiyoruz. EC BOXİNG olarak antrenörümüz Bülent Başer’in de gayretleriyle daha kaliteli maçlarla seyircilerimizin karşısına çıkarak, ülkemizin adını dünyaya duyurmak için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.