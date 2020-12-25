Erol Ceylan’dan çocuklara destek

2020 yılında WBO (Dünya Boks Organizasyonu) tarafından dünyanın en iyi promotörü seçilen Erol Ceylan ve eşi Alexandra, İstanbul ve Belgrad’da vakıflar kurarak, zor durumda olan çocuklara yardım edecek.

Henüz bir yaşına basmamış olan minik torunları Azra’nın ismiyle kurulacak olan vakıfta ihtiyacı olan çocuklara yiyecek, içecek, giysi gibi yardımların yapılacağını vurgulayan Alexandra Ceylan, "İlerleyen dönemlerde gece barınabilecekleri yatakhaneler de yapmayı planlıyoruz" dedi.

2020 yılının kendileri için büyük zorluklarla geçtiğini vurgulayan Erol Ceylan, "Önceki yıllarda başta Almanya olmak üzere dünyanın dört bir yanında galalar düzenleyerek çok sayıda şampiyonlukları kulübümüze getiriyorduk. Ancak bu yıl Covid-19 pandemisi başta salon sporları olmak üzere, sanatsal ve kültürel etkinlikleri bitirme noktasına getirdi. 2020 yılı için İstanbul’da dört ayrı gala planlamıştık fakat maalesef pandemi kısıtlamaları nedeniyle bunları da gerçekleştiremedik. Tüm bu olumsuzluklara rağmen elimizden geldiğince sporcularımızı ringlere çıkarmaya çalıştık. En son Fransa’da üç boksörümüzü ringe çıkardık. Orada genç yeteneğimiz Volkan Gökçek’in hakkıyla kazandığı maçı rakibine vermeye çalıştılar ancak buna itiraz ederek yarım saat içinde zaferi yeniden sporcumuza iade ettik" şeklinde konuştu.

Erol Ceylan’ın eşi Alexandra Ceylan ise, zorlu bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, "Yıl boyunca eşim ve ben çeşitli ülkelerde çalışmak zorunda olduğumuz için ailece çok fazla bir araya gelemedik ancak şimdi tüm aile bir araya gelerek çocuklarımız ve torunumuz ile birlikte huzur içinde yeni yıla girmeyi planlıyoruz. Kuracağımız vakfın çalışmalarını yapıyoruz. Umarız gelecek yıl daha iyi olur. Tüm dünyaya barış dolu, sağlıklı ve daha iyi bir yeni yıl diliyoruz" dedi.