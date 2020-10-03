Ersan Parlatan: “Bizim için 1 puan değerli”

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Başakşehir karşısında alınan 1 puanın kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Süper Lig’in 4. haftasında Göztepe, deplasmanda Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, “Maça bakarsak ilk devre çok üstün bir Başakşehir vardı. Bizi kendi sahamıza hapseden, sürekli topla oynayan Başakşehir vardı. İyi oynadılar, çok konsantrelerdi. İyi ve kaliteli bir takım her ne kadar lige iyi başlayamasalar da. Bugün farklı bir konsantre ile maça çıktılar. Defansif anlamda yüzde yüzlük pozisyonlar vermedik. İyi de defans yaptık diyemeyiz. Oyuna katkı sağlayamadık ofansif anlamda. Çalıştıklarımızı yapamadık. Bunda Başakaşehir’in de etkisi vardı, bizi oynatmadılar. Çok çabuk top kayıpları yaptık. İkinci devre daha iyi savunma yaptık. İstediklerimizi ofansif anlamda yansıtamadık da. İkinci devrede daha iyiydik. Kontralardan pozisyonlar yakaladık. İkinci devre takımımız olağanüstü bir savunma yaptı. İyi bir defans yapıp 1 puan aldık. Pozitif yandan bakmamız lazım, bizim için 1 puan değerli. 4. maçımız oldu ve gol yemeden bitirdik. Biz daha iyi futbol oynayabilen bir takımız. Bunu geçtiğimiz haftalarda gösterdik. Bunlar doğrultusunda çalışıp emin adımlarla yolumuza devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.