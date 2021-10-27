Ersin Destanoğlu: “Milli Takım beklediğim bir yer”

Beşiktaş’ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, hedefinin Beşiktaş’ta başarılı olup Avrupa’ya gitmek olduğunu söyleyerek, Galatasaray maçında kurtardığı penaltı ile ilgili olarak da, "Maçtan önce rakipte penaltı kullanan oyuncuları analiz etmiştik. Mustafa Muhammed topun başına geçince de o köşeyi seçtim" dedi.

Galatasaray derbisinde kurtardığı penaltıyla galibiyetin mimarlarından olan Beşiktaş file bekçisi Ersin Destanoğlu, bugün yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Derbi galibiyetini değerlendirerek sözlerine başlayan Ersin, “Bizim için derbi güzel geçti. Derbiler her zaman önemlidir ve biz de iyi sonuçla sahadan ayrılmasını bildik. Benim adıma da güzel geçti. Kırılma anında penaltı kurtarışım galibiyeti getirdi. Takım halinde iyi oynadığımız bir maçtı ve galip geldiğimiz için mutluyum” ifadelerini kullandı.

Kurtardığı penaltı için daha önce analiz yaptıklarını söyleyen genç kaleci, “Maçtan önce en çok nereye hangi açıya vuruyorlar diye bütün oyuncuları izlemiştim. Mustafa Muhammed topu alınca hislerim tamamen tuttuğum köşeydi, o da oraya vurdu. Analiz yapmak çok önemli. Ben de bütün rakipleri maç öncesinde izliyorum. Bu sayede penaltıyı kurtarmış oldum" dedi.

“Mert abi bana sürekli destek oluyor”

İyi kalecilerin zaman zaman kötü goller yemesi konusunda sorulan soruyu yanıtlayan Ersin Destanoğlu, “Muslera birçok gencin örnek aldığı çok büyük kaleci. 10 yıldır burada. Büyük kaleciler belki basit goller yiyorlar ama çoğu büyük kalecinin tartışılmaz yeteneği var. Basit gol yenilebiliyor. Eleştiri de alıyorsunuz ama diğer maçta elinizden geleni yine yapıyorsunuz” dedi.

Takımın bir diğer file bekçisi Mert Günok ile çok iyi anlaştıklarını da söyleyen Ersin, “Rekabet her oyuncu için, her bölge için önemli. Ne kadar iyi oynarsanız performansınız o kadar artıyor. Mert abi bana çok destek oluyor. Rakipleri detaylı anlatıyor. O oynadığında ben ona başarılar diliyorum. Rekabet ortamı takıma yansır, takıma yansıyınca da iyi sonuçlar alırız. Kim şans bulursa elinden geleni yapıyor. Herkes süre buluyor. Burada herkes takımın başarısı için var. Oynayan, oynamayan önemli değil. Önemli olan performansımız, maç kazanmak ve taraftarı mutlu etmek” diyerek sözlerini devam etti.

“Milli Takım benim de beklediğim bir yer”

Milli Takım’dan davet beklediğini de sözlerine ekleyen Ersin Destanoğlu, “A Milli Takım beklediğim bir yer. Birçok genç oyuncu milli takıma gitti. Ben de 20 yaşındayım. Milli takım benim de beklediğim bir yer. Sahada elimden geleni yaptıktan sonra er ya da geç çağrılacağımı biliyorum” ifadelerini kullandı.

Galatasaray galibiyetinin ardından Rıdvan Yılmaz’ın sevinirken kulağını çekmesi hakkında da konuşan başarılı eldiven, “Rıdvan’la uzun yıllara dayanan arkadaşlığımız var. Aynı lisede okuduk, evlerimiz yakındı, burada beraber kalıyoruz. Maçtan sonra niye kulağımı çekti bilmiyorum ama galiba eli oraya kadar uzanabildi. Öyle bir sevinç yaşadık” diye konuştu.

Alman kaleci Manuel Neuer’i örnek alması hakkında da açıklamalar yapan Ersin, “Birçok ligi izliyorum, birçok takımı takip ediyorum. Beni örnek alan kardeşlerim vardır belki. Onlar da çalışmayı bırakmasınlar. Ellerinden geleni yapsınlar. Ben hiç yılmadım. A takıma çıktığımda dördüncü ya da beşinci kaleciydim. 19 yaşında ilk maçıma çıktım. Ekstra idmanlar yaptım. Kaleye geçince de bırakmamak için çalışmamaya devam ediyorum” şeklinde konuştu.

“Avrupa’da futbol oynama hayalim var”

Beşiktaş’ın ardından kariyerine Avrupa’da devam etmek istediğini de söyleyen Ersin Destanoğlu, “16 yaşından bu yana bunu istiyorum. Şimdi Beşiktaş’ta oynuyorum. Bu sene de şampiyonluğa odaklandık. Kötü giden bir tablo vardı. İyi oynuyorduk ama sonuç alamıyorduk. Sonuç almaya da başlayacağız. Önemli olan Beşiktaş’ın başarısı. Birkaç sene sonra Avrupa hayalimi gerçekleştirebilirim. Beşiktaş’ta kupalar kazanmak istiyorum. Zamanı gelince de Avrupa hayalim var” dedi.

Sergen Yalçın’ın da bugüne kadar hep arkasında durduğunu aktaran Ersin, “19 yaşında kaleyi vermek ve oyuncunun arkasında durmak büyük iş. Sergen hocaya teşekkür etmek lazım. Hocamız her zaman arkamızda durdu. Konuşarak, diyalogla bizi maçlara hazırladı. Geçen sezon bizim için çok güzel ve zor bir seneydi. Üst üste maçlar oynuyorduk. Bu sene de geçen sezonki gibi arkadaşlığın üst düzey olduğu bir ortam var burada. İki sezonki Ersin’i kıyaslayacak olursam, bu seneki Ersin geçen senekinden biraz daha iyi. Sergen hocanın bir programda ’Geçen sezonun en iyi oyuncusu Ersin’di’ demesi daha da özgüven verdi. Zaman zaman eleştirildim, övgü de aldım. Hocanın böyle demesi birçok insanın bana başka şekilde bakmasına sebep oldu. Hocanın bu düşüncesi beni mutlu etti” dedi.

Genç file bekçisi son olarak, kendisini bugüne kadar en çok zorlayan forvet oyuncularının da Cenk Tosun ve Burak Yılmaz olduğunu söyleyerek, “Zaten ikisi de ne kadar kaliteli olduğunu gösterdi. Birisi İngiltere’de diğeri Fransa’da forma giyiyor” ifadelerini kullandı.