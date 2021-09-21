Ersun Yanal: ”Geçiş oyunu ve pozisyon olarak rakibe zor anlar yaşattık”

FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ”Hem geçiş oyununda hem pozisyon anlamında rakibe zor anlar yaşattık. Son 20 dakika yüksek tempolu güzel bir maç oldu. Her iki takımında farklı futbol anlayışını izledik” diye konuştu.

Süper Lig’in 6. haftasında Antalyaspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, iyi organize olmuş bir takımla oynadıklarını belirterek, ”Ligde organizasyon hakkıyla yapan futbola dönük oynayan değişik açılarını yaşatan bir takım. İlk yarı oldukça etkili ve bizim oyunumuzu oynayabileceğimiz oyunu baskılayarak gördük. Bu yarıda belki 2, 3, 4 fark geriye düşebilirdik. İkinci yarı tepki gösterip bu oyunda maçın başında oynadığımız oyunu gerçekleşmesi anında değişime uğradık teknik taktik olarak. Oyun tam tersine döndü. Bu kez biz aynı senaryoyu rakibe yaşatabilirdik. Hem geçiş oyununda hem pozisyon anlamında rakibe zor anlar yaşattık. Son 20 dakika yüksek tempolu güzel bir maç oldu. Her iki takımın da farklı futbol anlayışını izledik. Futbolu pozitif yönde oynamaya çalışan iki takımı, oyunun şartlarından dolayı oyun dursa da oyunu durdurmak isteyen biz olmayacağız. Tam tersi oyunu oynamak isteyen oyunu stratejik anlarını belirlemek istiyoruz. Önümüzde oynayacağımız maç için bugün oynadığımız oyunun belirli bölümleri çok büyük avantaj. Gelişerek devam ediyoruz” dedi.