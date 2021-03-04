Ersun Yanal’ın Süper Lig’de 500. maçı

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig’de 500. maçına Fenerbahçe karşısında çıktı.
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04 Mart 2021 Perşembe 19:19
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Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig’de 500. maçına Fenerbahçe karşısında çıktı.Fraport TAV Antalyaspor’un 59 yaşındaki Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig tarihindeki 500’üncü maçına şampiyonluk yaşadığı Fenerbahçe karşısında çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı, teknik adam olarak çıktığı 499 maçta 213 galibiyet, 131 beraberlik ve 155 mağlubiyet aldı.