Ertuğrul Sağlam’dan milli takım yorumu

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, A Milli Futbol Takımı’nın aldığı kötü sonuçlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Takımlarımızın aldığı sonuçlar doğru şekilde eleştirilmeli ve analizler ayrıntılarıyla ortaya konmalı. Bununla beraber, teknik adam ve oyuncuların yanında futbolu yönetenlerin de özeleştiri yapmaları doğru olacaktır" dedi.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam sosyal medya hesabından A Milli Futbol Takımı ile ilgili paylaşımda bulundu. Millilerin aldığı sonuçlar üzerinden eleştiri kültürünün yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Sağlam, "Kazanılan başarılarda öne çıkan yöneticilerin, mağlubiyetler sonrasında tüm sorumluluğu teknik adamlara bıraktığı bir anlayış, futbolumuzu ileriye götüremiyor. Odaklanmamız gereken nokta süreç yönetiminde sorumlulukların doğru paylaşımı olmalı. Elbette takımlarımızın aldığı sonuçlar doğru şekilde eleştirilmeli ve analizler ayrıntılarıyla ortaya konmalı. Bununla beraber, teknik adam ve oyuncuların yanında futbolu yönetenlerin de özeleştiri yapmaları doğru olacaktır" ifadelerini kullandı.