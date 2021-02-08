Eski atlet Ali Öztürk’ün atletizm sevdası başarıyı getirdi.

İstanbul Ataköy’de 5-7 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen ve geçen yıl hayatını kaybeden eski Atletizm İstanbul İl Temsilcisi Selahattin Yıldız’ın anısına düzenlenen Turkcell Türkiye Büyükler ve U20 Atletizm Şampiyonası dün akşam yapılan müsabakalarla sona erdi. 1216 atletin yarıştığı müsabakalarda yeni rekorlarla tamamlandı.

Uluslararası niteliği de taşıyan şampiyonada Azerbaycan, Özbekistan, Lübnan, Kuveyt, Kırgızistan, İspanya, Irak, İran ve Gürcistan’dan gelen 18 atlet de misafir olarak ter döktüler.

Yarışmalar, aynı zamanda 13 Şubat’taki Balkan U20 Salon ve 20 Şubat’taki Balkan Büyükler Salon Şampiyonası için de seçme niteliği taşıyordu.

Son yılların en geniş katılımlı şampiyonasında Covid-19 önlemleri uyarınca seyirci alınmayan, müsabakalar kıran kırana geçti. Organizasyon, 2023’te aynı tesiste yapılacak olan Avrupa Salon’un ilk önemli provası anlamına da geliyordu.

Yarışmalarda dikkat çekici bir durum vardı. Bir çok büyük kulüplerin sporcularının yarıştığı müsabakalarda Ali Öztürk Spor Kulübü sporcuları iki birincilik alarak dikkatleri üzerine çektiler. Eski bir milli atlet olan Ali Öztürk, sporu bıraktıktan sonra da boş durmayarak bir kulüp kurdu. Kendi adını verdiği kulüpte sporcularına maaş vererek onları müsabakalar hazırladı. Aynı zamanda iş adamı ola Ali Öztürk atletizm takımını ise Kars Bölge Antrenörü Bahattin İnce hazırladı. İstanbul’da yapılan müsabakalarda Büyükler 800 metre yarışlarında Tuğba Toptaş Türkiye Şampiyonu olurken, bir diğer sporcusu Hakan Buğanlı’da U20 1500 metre yarışlarında Türkiye Şampiyonu oldu. Her iki sporcuda Balkan şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler. Ali Öztürk iki birincilikte bir çok büyük kulüpleri de geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyona sonrası açıklamalarda bulunan Ali Öztürk Spor Kulübü Başkanı Ali Öztürk; “Ben de eski bir milli atletim. Atletizmi bıraktıktan sonra iş hayatına atıldım. Ancak atletizmden hiç kopamadım. Birkaç sporcuya burs desteği sağlarken sonunda kulüp kurmaya karar verdim ve kendi adımı taşıyan kulübümü kurdum. İstanbul, Ağrı, Bingöl ve Kars’ta sporcularım var. İnternet üzerinden her gün düzenli olarak onların çalışmalarını takip ediyorum. Zaman zaman da çalışmaları giderek yenide izliyorum. Şimdilik iki sporcum şampiyon oldu. Ama ilerleyen dönemde bu sayıyı çok daha yukarılara taşıyacağım” diyerek atletizme olan sevdasının dile getirdi.