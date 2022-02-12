banner4556

Eski dostlar Emre Belözoğlu ve Erol Bulut karşı karşıya

banner4664

Bir dönem Fenerbahçe’de birlikte çalışan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut birbirlerine rakip oldu.

Eski dostlar Emre Belözoğlu ve Erol Bulut karşı karşıya
banner4583

Bir dönem Fenerbahçe’de birlikte çalışan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut birbirlerine rakip oldu.

banner4336

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Başakşehir, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Bu müsabaka iki takımın teknik adamları için de ayrı bir önem arz ediyor. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nun, Fenerbahçe’de sportif direktörlük yaptığı dönemde Erol Bulut ise sarı-lacivertli takımın başında bulunuyordu. Bulut, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Gaziantep temsilcisinin teknik direktörü olmuştu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Emre Belözoğlu’ndan 4 değişiklik
Emre Belözoğlu’ndan 4 değişiklik
  1. SPOR

banner3841

banner4665

banner4577

banner4321

banner4666