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Eski spor bakanı Yücel Seçkiner, ölüm yıl dönümünde anıldı

BİR DÖNEM DEVLET BAKANLIĞI VE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GÖREVİ YÜRÜTMÜŞ OLAN YÜCEL SEÇKİNER, ÖLÜMÜNÜN BİRİNCİ YIL DÖNÜMÜNDE DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI.

Eski spor bakanı Yücel Seçkiner, ölüm yıl dönümünde anıldı

Bir dönem Devlet Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı görevi yürütmüş olan Yücel Seçkiner, ölümünün birinci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Türk sporunun gelişmesine sporcu, antrenör, hakem, yönetici, spor bakanı olarak önemli hizmetler yapmış olan Yücel Seçkiner, ölümünün birinci yıl dönümünde gerçekleştirilen törenle anıldı. Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen anma törenine Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı temsilen Spor Genel Müdür Yardımcısı Sayın Murat Kocakaya, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener ve spor dünyasından birçok isim katılım gösterdi.

Anma töreninde pandemi nedeniyle katılımcı sayısı 35 kişi ile sınırlandırıldı.

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