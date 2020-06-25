Eski spor bakanı Yücel Seçkiner, ölüm yıl dönümünde anıldı

Bir dönem Devlet Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı görevi yürütmüş olan Yücel Seçkiner, ölümünün birinci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.
Anma töreninde pandemi nedeniyle katılımcı sayısı 35 kişi ile sınırlandırıldı.
BİR DÖNEM DEVLET BAKANLIĞI VE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GÖREVİ YÜRÜTMÜŞ OLAN YÜCEL SEÇKİNER, ÖLÜMÜNÜN BİRİNCİ YIL DÖNÜMÜNDE DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI.
Bir dönem Devlet Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı görevi yürütmüş olan Yücel Seçkiner, ölümünün birinci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.
Anma töreninde pandemi nedeniyle katılımcı sayısı 35 kişi ile sınırlandırıldı.