Eski yıldızlar Elit Master Lig’de

Elit Master Lig’in fikstür çekimi geçtiğimiz günlerde gerçekleşirken Hikmet Karaman, İbrahim Üzülmez gibi isimlerin olduğu Nişantepe Masterler takımı da ligde boy gösterecek.

Engin Baytar, Papen Mustafa gibi eski yıldızların yer alacağı Elit Master Lig’in fikstür çekimi geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti. Lige yeni bir takım daha katıldı. Nişantepe Masterler ekibi, kurduğu kadroyla ligde mücadele edecek. Hikmet Karaman, İbrahim Üzülmez, Ceyhun Fersoy, Atakan Kurt, Erkan Soyyiğit, Hasan Yılmaz ve Ali Eren Beşerler’den oluşan kadrosuyla ligde mücadele edecek olan Nişantepe Masterler, dün yapılan organizasyonla takımını tanıttı.