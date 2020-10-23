Engin Baytar, Papen Mustafa gibi eski yıldızların yer alacağı Elit Master Lig’in fikstür çekimi geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti. Lige yeni bir takım daha katıldı. Nişantepe Masterler ekibi, kurduğu kadroyla ligde mücadele edecek. Hikmet Karaman, İbrahim Üzülmez, Ceyhun Fersoy, Atakan Kurt, Erkan Soyyiğit, Hasan Yılmaz ve Ali Eren Beşerler’den oluşan kadrosuyla ligde mücadele edecek olan Nişantepe Masterler, dün yapılan organizasyonla takımını tanıttı.
Eski yıldızlar Elit Master Lig’de
ELİT MASTER LİG'İN FİKSTÜR ÇEKİMİ GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE GERÇEKLEŞİRKEN HİKMET KARAMAN, İBRAHİM ÜZÜLMEZ GİBİ İSİMLERİN OLDUĞU NİŞANTEPE MASTERLER TAKIMI DA LİGDE BOY GÖSTERECEK.
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