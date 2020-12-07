Eskişehirspor: "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize dün yapılan Covid-19 testleri neticesinde bir antrenörümüz ve bir futbolcumuzun testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır.&quo

Eskişehirspor: "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize dün yapılan Covid-19 testleri neticesinde bir antrenörümüz ve bir futbolcumuzun testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır."