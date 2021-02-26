Espor dünyasının önde gelenleri sanal İstanbul’da buluşuyor

En rekabetçi mobil oyun arenalarından biri olan Red Bull M.E.O.’nun Dünya Finali, ilki yaşatmak için Türkiye’ye geliyor. 13 günlük gaming festivaline ev sahipliği yapacak İstanbul’un en güzel noktaları sanal dünyaya aktarılıyor. Böylece 28 ülkenin finalistleri, İstanbul’un sanal ortama aktarılmış tarihi noktalarında şampiyonluk için mücadele edecek.
Red Bull M.E.O. Dünya Finali, sanal ortama aktarılan İstanbul’da gerçekleşecek. Türkiye dahil, 28 ülkeden ülke finalistleri şampiyonluk için yarışacak. PUBG MOBILE, Hearthstone ve Teamfight Tactics Mobil turnuvalarında her bir oyunun finali, İstanbul ile özdeşleşen ikonik noktalarda düzenlenecek. PUBG MOBILE finali Haydarpaşa Garı’nda, Teamfight Tacticsfinali Ortaköy’de, Hearthstone finali ise Kapalıçarşı’da gerçekleşecek.
Şampiyonluk heyecanı ise 20 Mart tarihinde Kapalıçarşı’daki Hearthstone Dünya Finali ile başlayacak. 27 Mart’ta Ortaköy’de gerçekleşecek Teamfight Tactics ile sürecek yolculuk dünyanın en eski tren istasyonlarından olan Haydarpaşa Garı’nda 22 ve 29 Mart’taki PUBG MOBILE finali ile tamamlanacak.
Türkiye’yi iki takım temsil edecek
Yarışmanın PUBG MOBILE finalinde dünya da ikiye bölünecek. 22 Mart’ta Doğu ve 29 Mart’ta Batı olmak üzere iki şampiyonun belli olacağı yarışmanın Dünya Finalleri’nde Türkiye’yi temsil eden Futbolist ve Blaze Esports, Batı Şampiyonu olmak için mücadele edecek.Mobil oyunseverler, PUBG MOBILE ile özdeşleşmiş drop kutularını Instagram üzerinden aktif olan AR filtresi ile en üretici ve eğlenceli şekilde şehrin dilediği noktasına indirmeye çalışıyor. Her hafta en kreatif videoyu çeken ve belirtilen adımlarla sosyal medya hesabında paylaşan 3 oyunsever, sürpriz ödüllerin sahibi oluyor. Detaylı bilginin RedBull.com/ARmeo adresinde yer aldığı belirtildi.