Eşref Hamamcıoğlu: "Burak Elmas ve çalışma arkadaşları, Galatasaray’ın yükünü kaldıramamışlardır"

Galatasaray’da son seçimde başkanlığa aday olan Eşref Hamamcıoğlu, Teknik Direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının şekil, zaman ve içerik olarak hoş olmadığını söyledi. Hamamcıoğlu ayrıca, "Burak Elmas Başkanımız ve çalışma arkadaşları, Galatasaray’ın yükünü kaldıramamışlardır ve hafif kalmışlardır" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü’nün 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu’nda gerçekleştiriliyor. Toplantıda konuşan Galatasaray’da son seçimde başkanlığa aday olan Eşref Hamamcıoğlu, "Geminin su aldığını herkes biliyor. Sorunlarımız arasında temel 7-8 önemli parametre var. Tutarlılık, samimiyet, şeffaflık, gerçekçilik, kurumsal hafıza, kriz yönetimi, hesap verebilirlik ve itibar yönetimi. Başımıza ne geliyorsa, bu eksiklikleri iyi yönetemediğimiz için gelmektedir. Seçim yarışında tüm adaylar vaatlerde bulundu. Bu vaatlerin son 6 yılda hiçbir genel kurula katılmamış, yaşamlarını yurt dışında sürdüren yönetim kurulu üyeleriyle ve kulüpte hiçbir kurumsal tecrübesi olmayan CEO’larla dert yanarak, Fenerbahçeli danışmanlardan umut olarak gerçekleştirilemeyeceğini görüyoruz. En büyük sıkıntımız budur. Adayların amacı sadece seçimi kazanmak değil ehil kadrolarla gelerek kulübü yönetmektir. Seçim sonrası iç iletişimde büyük hatalar yapılmıştır. Son derece özensiz Türkçe ile hazırlanmış bildiriler, hazırlıksız basın toplantıları kulübümüzün marka değerine büyük zarar vermektedir. Seçilmişler ile danışmanlar arasındaki sürtüşmeler, yönetim kurulu üyelerinin kendi aralarındaki uyumsuzluk camiamızı çok zor durumda bırakmaktadır. Seçimin hemen ertesinde ’Kibir değil tevazu kazandı’ şeklinde tweet atan bir yönetim kurulu üyesi, gemiyi ilk terk eden olmuştur. Eğer o listeye son anda dahil edilmişseniz gemiyi ilk terk eden olursunuz. Seçim öncesinde bir takım tavizler verirseniz seçildiğinizde bunun diyetini ödemek zorundasınız. Yaşadığımız ortam bunun gibidir" diye konuştu.

"Bir güven erozyonu vardır"

Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim ile yolların ayrılmasını eleştiren Hamamcıoğlu, "Burak Elmas ve ekibinin seçim süresince en büyük destekçisi olan teknik direktörümüzün şekil, zaman ve içerik olarak kulüple ilişkisinin kesilmesi hiç hoş olmamıştır. Hazırlıksız, tecrübesiz, kulübü yönetmek için gerekli olgunluğa sahip olmayan bir ekip işbaşına geçmiştir. Seçimi kazanmak için kurduğunuz ekiple kulübü yönetmeniz çok zordur. Galatasaray ilk defa başarısız bir sezon geçirmiyor. İlk defa da mali durumlarımızda sorun yok. Bunlar gelir geçer. Fakat görev süresinin yüzde 25’ini tamamlamış bir yönetim, bu aksaklıkların giderileceğine dair olumlu sinyal vermemektedir. Burak Elmas Başkanımız ve çalışma arkadaşları, Galatasaray’ın yükünü kaldıramamışlardır ve hafif kalmışlardır. Bir güven erozyonu vardır. Eğer siz genel kurulu bir ilkokul müsameresi seviyesinde 100 günlük icraatlar içinden programıyla ikna etmeye çalışıyorsanız yanılıyorsunuz. Galatasaray genel kurulunun entelektüel seviyesi buna müsait değildir" şeklinde konuştu.