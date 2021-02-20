Eşref Hamamcıoğlu: "Önümüzdeki divan başkanlığı döneminde aday olmayacağım"

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, bir sonraki divan kurulu başkanlığı seçiminde aday olmayacağını açıkladı. Hamamcıoğlu, bundan sonra da Galatasaray’ın menfaatleri için arkadaşlarıyla çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

Galatasaray şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı, korona virüs pandemisi önlemleri kapsamında online olarak gerçekleşti. Toplantıyı 184’ü divan kurulu üyesi, 118’i de kulüp üyesi ve basın mensubu olmak üzere toplamda 302 kişi takip ettiği açıklandı. Toplantıda divan üyeleri, yönetimin divan kuruluna katılmaması, Galatasaray Adası konusunda gelişme yaşanmaması, kulübün mali yapısı, korona virüs pandemisinden dolayı yapılamayan mali genel kurul ve Başkan Mustafa Cengiz’in açıklamalarıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

"Önümüzdeki divan başkanlığı döneminde bir aday daha olmayacağım"

Divan üyelerin konuşmalarının bitmesinin ardından söz alan Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "3 yıldan bu yana Galatasaray Spor Kulübü’nün en kıdemli, en tecrübeli üyelerinden oluşan divan kurulu başkanlık görevini yürütmekteyim. Tüzük maddeleri çerçevesinde bana ve arkadaşlarıma verilen yetki ve sorumlulukları layığı ile yerine getirmeye çalıştık. Galatasaray değerlerine bağlı kalarak sadece Galatasaray menfaatlerini koşulsuz ve dirençli bir şekilde korumaya gayret ettiğimi hepinizin malumlarıdır. Arkadaşlarımla birlikte divan kurulunu adil, dinamik, yenilikçi, etkili, etik değerlere bağlı olarak yürütülmesi için çok büyük çaba sarf ettik. Özellikle dünyada ve Türkiye’de çalışma koşullarının büyük kısıntılara uğradığı pandemi döneminde yine tamamen kendi imkanlarımızla oluşturduğumuz online toplantılarla iletişimimizi devam ettirdik, istişarelerde bulunduk. Yeni fikirlere üreterek, sizlere ulaşmaya gayret gösterdik. Sizlerden büyük destek aldık. Bu önemli görevi üstlenmiş olmaktan dolayı büyük gurur ve onur duymaktayım. Ancak bu makamlarda görevi layığı ile yaparak daha sonra zamanında ayrılmayı bilmek iyi bir model olur diye düşünüyorum. Bu düşünce çerçevesinde önümüzdeki divan başkanlığı döneminde bir daha aday olmayacağımı sizlerle paylaşmak istedim. Bu demek değildir ki Galatasaray’dan kopuyorum. Bundan sonra da Galatasaray’ın menfaatleri için benimle aynı düşünce, vizyona sahip arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğimden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Önümüzdeki son divan toplantısında son 3 yılda yaptığımız faaliyetlerin kısa bir özetini sizlere dijital olarak sunmayı planlıyoruz. Divan kuruluna yaptığımız katkıyı Galatasaray’a yaptığımız katkıyı arkadaşlarımızla birlikte size özetleme imkanına sahip olacağız" şeklinde konuştu.

Bir sonraki divan kurulu başkanlığı seçiminin nisan ayında yapılması bekleniyor.