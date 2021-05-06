Eşref Hamamcıoğlu: "Seçim ancak kanunlar ve tüzük çerçevesinde iptal olabilir"

Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu iptal olan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı hakkında, "Galatasaray Spor Kulübü’nde seçim ancak kanunlar ve tüzük çerçevesinde iptal olabilir" dedi.Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, iptal olan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hamamcıoğlu, "Galatasaray Spor Kulübü’nde seçim ancak kanunlar ve tüzük çerçevesinde iptal olabilir. Tek bir kişinin keyfi kararı veya bazı art niyetli hesapların neticesinde seçimlerin iptal edilmesi, benim ve arkadaşlarımın bizzat itirazımızı yükselttiğimiz zihniyetin göstergesidir. Galatasaray bu badireyi de atlatacaktır. Bunu hep birlikte atlatacağız. Seçimi de hep birlikte yapacağız. Şunu da belirtmem gerekir, bu utanç vesikası karardan derhal dönülmelidir. Etkin pişmanlık gösterilmelidir. Yoksa son pişmanlık fayda etmez. Galatasaray bunun hesabını sorar. Galatasaray’a güvenelim" ifadelerini kullandı.