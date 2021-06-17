EURO 2020: Danimarka: 1 - Belçika: 2

EURO 2020 B Grubu’nda Belçika, geriden geldiği mücadelede Danimarka’yı 2-1 mağlup ederek grup liderliğini sürdürdü.

EURO 2020 B Grubu maçında Belçika ile Danimarka Parken Stadı’nda karşı karşıya geldi. Hollandalı hakem Björn Kuipers’in yönettiği mücadelede ilk gol henüz 2. dakikada geldi. Yussuf Poulsen devrenin ilk ve tek golünü kaydeden isim oldu. İkinci yarıda daha etkili ataklar ortaya koyan Belçika, 55. dakikada De Bruyne’nin asistinde Thorgan Hazard ile skoru eşitledi. Beraberlik golünden sonra baskını arttıran ekip, 71. dakikada Eden Hazard’in asistinde Kevin De Bruyne ile 2-1 öne geçti. Danimarka beraberlik için daha agresif oynamaya başlasa da aradığı golü bulamadı ve mücadele Belçika’nın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla puanını 6’ya çıkara Belçika grup liderliğini de sürdürdü.