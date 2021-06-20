EURO 2020: İspanya: 1- Polonya: 1

EURO 2020 E Grubu’nda maçında İspanya ile Polonya 1-1 berabere kaldı.

Sevilla’daki La Cartuja Stadı’nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan taraf İspanya’da Alvaro Morata, ceza sahası içinde düzgün bir vuruş yaparak takımını 25. dakikada 1-0 öne geçirdi. Pozisyon, ilk olarak ofsayt olarak değerlendirilirken, VAR incelemesi sonrası gol kararı verildi. Golü ardından beraberlik için baskısını arttıran Polonya, aradığı golü ancak 2. yarıda bulabildi. Sağ kanattan Kamil Jozwiak’ın ortasına iyi yükselen Lewandowski, kafa vuruşuyla 54. dakikada topu ağlara gönderdi.

Golün hemen ardından Jakub Moder’in müdahalesiyle ceza sahasında Moreno yerde kaldı. VAR incelemesi sonrası çıkan penaltı kararı içinde beyaz noktaya gelen Moreno’nun vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Maçın kalan süresinde de iki takım pek çok gol pozisyonu bulsa da bunları değerlendiremeyince mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.