Euro 2020 maçları Tivibu’da da yayınlanacak

11 Haziran tarihinde Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın İtalya ile karşılaşacağı mücadeleyle başlayacak olan 16’ncı Avrupa Futbol Şampiyonası’nın tüm karşılaşmaları Tivibu ekranlarında da olacak.
6 grupta 24 ülkenin mücadele edeceği Euro 2020, 11 farklı şehirde düzenlenecek. 16. Avrupa Futbol Şampiyonası’nın kazananı ise Londra’da Wembley Stadyumu’nda belirlenecek.A Grubu’nda mücadele edecek olan Türkiye; İtalya, Galler ve İsviçre ile üst tur bileti alabilmek için yarışacak. Açılış maçında Roma’da İtalya karşısına çıkacak Ay-Yıldızlılar, daha sonra Bakü’de Galler ile kozlarını paylaşacak. Türkiye gruptaki son maçını ise yine Bakü’de İsviçre ile oynayacak.